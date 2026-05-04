Cristian Chivu met fin à une vieille série pour les entraîneurs étrangers en Italie

Cristian Chivu met fin à une vieille série pour les entraîneurs étrangers en Italie

La fin d’une longue disette. L’Inter Milan a officiellement remporté le 21 e titre de champion d’Italie de son histoire , ce dimanche, suite à son succès face à Parme (2-0). Cristian Chivu , l’entraîneur roumain des Nerazzurri , met ainsi fin à une longue série de domination de ses homologues italiens : il devient le premier technicien étranger à remporter la Serie A depuis José Mourinho en 2010 .

La fin du règne des coachs italiens

Le football transalpin voit les tacticiens non-italiens prendre le pouvoir dans le championnat cette saison. Le 13 avril dernier, Cesc Fàbregas est devenu le premier étranger à être élu meilleur entraîneur de l’année en Italie grâce à son travail avec Côme.…

CT pour SOFOOT.com