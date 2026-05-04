Même un super-ordinateur ne voit pas comment l'OM peut s'en sortir

De tout de façon, personne n’y croyait. Après la nouvelle défaite de l’OM, ce samedi et l’adieu au podium, Opta a mesuré les chances d’une qualification en Ligue des champions pour le club olympien. Actuel septième de Ligue 1 et à cinq points du LOSC (actuel pensionnaire de la dernière place qualificative de C1), le club phocéen doit encore affronter Le Havre et Rennes. Selon les 10 000 simulations du super-ordinateur , aucune ne voit l’OM terminer quatrième du championnat . Elles prévoient 19,01% de chances de voir les Marseillais finir cinquième et 28,04% sixième.

Deux qualifs’ consécutives : une éternité

Depuis les saisons 2010-2011 et 2011-2012, l’Olympique de Marseille ne s’est pas qualifié deux saisons de suite en Ligue des champions . À cette époque l’OM de Didier Deschamps se faisait sortir en huitièmes de finale par Manchester United et le Bayern, finaliste malheureux en 2012 face à Chelsea. Des soirées européennes bien loin de l’énorme crash de Bruges……

EM pour SOFOOT.com