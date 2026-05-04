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Saint-Trond se fout de la poire d’un adversaire expulsé
information fournie par So Foot 04/05/2026 à 12:57

Saint-Trond se fout de la poire d’un adversaire expulsé

Saint-Trond se fout de la poire d’un adversaire expulsé

Où est passée la sympathie pour l’Union ? À la suite de leur victoire 2-1 face à l’Union saint-gilloise, Saint-Trond s’est permis un petit tacle envers le défenseur unioniste Kevin Mac Allister . Exclu à la 12 e pour une faute empêchant son opposant d’arriver au but, l’Argentin a regardé le reste de la rencontre dans le tunnel menant au vestiaire.

Le STVV lui a donc donné le titre de « fan of the match » . Une petite blague qui ne fait pas de mal, malgré la déception des joueurs de l’Union, qui perdent la tête du championnat au profit du Club Bruges.

EA pour SOFOOT.com

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