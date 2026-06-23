Officiel : La France ne pourra plus se passer de Kylian Mbappé

Double-double. Voici les standards actuels de Kylian Mbappé, qui n’en finit plus de martyriser la Coupe du monde. En inscrivant un doublé contre l’Irak ce lundi soir (3-0) à l’occasion de la deuxième journée du groupe I de ce Mondial 2026, l’attaquant français a en effet porté son bilan à six matchs avec au moins deux buts marqués, soit un record . Jusqu’ici à égalité avec Lionel Messi (décidément), Mbappé s’offre donc une nouvelle ligne de stat au palmarès.

Lancé depuis 2018

Ces six matchs à deux buts ou plus ont ainsi débuté en 2018 et se poursuivent huit ans plus tard, dans cet ordre : Argentine (huitièmes 2018, doublé), Danemark (phase de groupes 2022, doublé), Pologne (huitièmes 2022, doublé), Argentine (finale 2022, triplé), Sénégal (phase de groupes 2026, doublé), Irak (phase de groupes 2026, doublé) . Rendez-vous est pris vendredi prochain contre la Norvège (21 heures) ou dès les seizièmes pour continuer de chiffrer.…

AB pour SOFOOT.com