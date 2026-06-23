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La grosse faveur octroyée par fédération de Curaçao à ses joueurs
information fournie par So Foot 23/06/2026 à 12:48

La grosse faveur octroyée par fédération de Curaçao à ses joueurs

La grosse faveur octroyée par fédération de Curaçao à ses joueurs

Chose très rare durant une Coupe du monde, les joueurs du Curaçao sont autorisés à dormir avec leurs femmes . Interrogée par le média Globo Esporte , la médecin de la sélection, Suzanne Huurman, a expliqué cette décision : « Oui, je pense que ça aide, mais peut-être plus sur le plan émotionnel que sur le plan physiologique direct. Dans un tournoi aussi long, avoir sa famille à proximité atténue un peu le mal du pays et apporte une certaine sérénité. »

Pas de petites économies

Dans cette sélection, où la plupart des joueurs n’évoluent pas au haut niveau mondial, l’aspect financier prend également une place importante dans cette Coupe du monde . Compte tenu de ce point de vue, la Fédération a fait le travail : « Pour beaucoup de familles, il serait très coûteux de voyager et de séjourner seules pendant des semaines aux États-Unis. La fédération a décidé de prendre en charge ces frais afin que les joueurs puissent avoir leurs conjoints et leurs enfants à proximité. Certains seraient sans doute inquiets ou stressés. » Chacun s’est donc vu attribuer une chambre, qu’il peut partager avec sa compagne, ainsi qu’une seconde en cas de présence des enfants.…

EM pour SOFOOT.com

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