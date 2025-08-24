Officiel : Jonathan Rowe rejoint Bologne
On the rowed again.
C’était annoncé, c’est désormais acté : Jonathan Rowe est un joueur de Bologne. L’ailier gauche, sur le départ à l’Olympique de Marseille bien avant sa bagarre avec Adrien Rabiot, a signé un contrat de quatre ans avec le club italien, pour un transfert estimé à 19,5 millions d’euros .…
