Officiel : Jonathan Rowe rejoint Bologne
information fournie par So Foot 24/08/2025 à 13:16

On the rowed again.

C’était annoncé, c’est désormais acté : Jonathan Rowe est un joueur de Bologne. L’ailier gauche, sur le départ à l’Olympique de Marseille bien avant sa bagarre avec Adrien Rabiot, a signé un contrat de quatre ans avec le club italien, pour un transfert estimé à 19,5 millions d’euros .…

AB pour SOFOOT.com

