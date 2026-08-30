Jean-Michel Aulas fixe l'objectif pour les Bleues lors du Mondial 2027

Il faudra d’abord passer les quarts. Dans un entretien accordé au Journal du Dimanche , Jean-Michel Aulas , président de la LFFP et vice-président de la FFF, a fixé l’objectif d’une finale pour l’équipe de France féminine lors de la prochaine Coupe du monde qui se déroulera du 24 juin au 25 juillet 2027 au Brésil.

Un changement de discours

« En tant que responsable du foot féminin à la FFF, je pense qu’il est fondamental pour l’équipe de France de solidifier notre base, de pouvoir s’identifier à un certain nombre de vedettes et de faire comme l’équipe de France masculine, c’est-à-dire gagner des trophées, a sobrement commenté l’ancien dirigeant lyonnais. Je vais être très clair : sans parler de gagner, il faut absolument qu’on arrive dabs une finale de grande compétition […] Je le répète, il faut arriver en finale de la Coupe du monde au Brésil.» Un vœu pieux certes et derrière lequel les Bleues courent depuis 2011 et la demi-finale perdue face aux États-Unis (1-3) qui reste à ce jour le meilleur résultat de l’histoire l’équipe de France féminine dans un Mondial.…

LB pour SOFOOT.com