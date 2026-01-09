Officiel : Antoine Semenyo débarque à Manchester City
Entre Manchester City ou Chelsea, son cœur balançait.
Finalement, c’est les Citizens qui ont sorti le chéquier pour Antoine Semenyo , recruté pour 62,5 millions de livres (soit un peu moins de 72 millions d’euros) en provenance de Bournemouth. À 26 ans, l’attaquant ghanéen a signé jusqu’en 2031, avec options, bonus (jusqu’à 1,5 million), clause de revente et tutti quanti .…
