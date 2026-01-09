 Aller au contenu principal
Officiel : Antoine Semenyo débarque à Manchester City
information fournie par So Foot 09/01/2026 à 11:02

Entre Manchester City ou Chelsea, son cœur balançait.

Finalement, c’est les Citizens qui ont sorti le chéquier pour Antoine Semenyo , recruté pour 62,5 millions de livres (soit un peu moins de 72 millions d’euros) en provenance de Bournemouth. À 26 ans, l’attaquant ghanéen a signé jusqu’en 2031, avec options, bonus (jusqu’à 1,5 million), clause de revente et tutti quanti .…

CM pour SOFOOT.com

Copyright © 2026 So Foot

