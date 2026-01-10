 Aller au contenu principal
Encore une polémique arbitrale à la CAN
10/01/2026

Ce vendredi, le Maroc, pays hôte de la CAN, a mis fin au parcours du Cameroun en quarts de finale (0-2). Un résultat qui aurait pu être différent, si Dahane Beida avait décidé de siffler penalty après un accrochage entre Adam Masina et Bryan Mbeumo dans la surface des Lions de l’Atlas. C’est en tout cas ce qu’a estimé l’attaquant de Manchester United, au micro de Bein Sports.

[📺 LIVE] 🏆🌍 Le #ClubCAN "Le penalty est flagrant pour moi... mais on peut avoir des regrets au-delà de ça !" 🇨🇲 Bryan Mbeumo est à notre micro après l'élimination du Cameroun en 1/4 de finale !#CAN2025 #beINCAN2025 pic.twitter.com/ohZR90RrrG…

JB pour SOFOOT.com

