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Odsonne Édouard a pris sa décision pour son avenir
information fournie par So Foot 01/09/2026 à 12:48
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Odsonne Édouard a pris sa décision pour son avenir

Odsonne Édouard a pris sa décision pour son avenir

Centre de Matthieu Udol, tête d’Odsonne Edouard. C’est peut-être un refrain que l’on va à nouveau entendre cette saison. Arrivé il y a un an jour pour jour au RC Lens, l’attaquant avait un choix à faire en ce dernier jour de mercato : rester au RCL et disputer la Ligue des champions ou rejoindre le Stade rennais qui lui faisait les yeux doux pour toucher un plus gros salaire et disputer la Ligue Europa. Le buteur de 28 ans a, selon L’Équipe , choisi de rester dans le Pas-de-Calais .

Lens n’aurait pas fermé la porte

Si un terrain d’entente n’était pas encore trouvé, Lens ne s’était pas positionné contre un départ de son meilleur buteur en Ligue 1 la saison passée (12 buts). De l’autre côté, les Rouge et Noir avaient fait du joueur formé à Paris leur priorité devant. C’est l’attaquant lui-même qui a pris la décision , alors que le club breton devrait accueillir Boulaye Dia dans les prochaines heures.…

AC pour SOFOOT.com

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