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Luis Enrique a-t-il raison de considérer que Manchester City a mérité ses trophées ?
information fournie par So Foot 14/10/2026 à 12:12

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Luis Enrique a-t-il raison de considérer que Manchester City a mérité ses trophées ?

Luis Enrique a-t-il raison de considérer que Manchester City a mérité ses trophées ?

À l'aube d'une joute européenne dont on commencerait presque à se lasser, Luis Enrique ne s'est pas fait prier pour défendre Manchester City. Pour rappel, le club bleu ciel est reconnu coupable de 114 infractions financières. Mais pourquoi l'homme fort du PSG prend-il ce risque ?

Il fallait sans doute bien de quoi pimenter les débats avant une énième rencontre entre Manchester City et le PSG. En plus de parler du gazon, Luis Enrique s’est aussi exprimé sur le sujet brûlant du moment : la triche financière reconnue du club anglais. « Il y a beaucoup de bruit autour des grands clubs, défend l’Asturien. Pour l’instant, c’est autour de Manchester City, mais il faut attendre la décision finale. J’espère que tout finira bien pour Manchester City, parce que ce qui a été fait sur le terrain a été incroyable. Pour moi, City a mérité tous les trophées qu’il a gagnés. Et j’ai adoré la manière dont ce club a joué. Encore une fois, il faut attendre la décision. » L’entraîneur double champion d’Europe a-t-il raison de voir les choses ainsi ?

Paroles de coach, pas de prophète

Après avoir fait rêver, voilà que Manchester City se met à dos bon nombre de fans de foot (qui n’ont pas découvert hier le dopage financier dans le foot européen). Pour autant, Luis Enrique, qui fait briller à son tour les yeux de la plupart de ces mêmes passionnés, semble admirer les prouesses Cityzens de ces dernières saisons. En présentant les titres des Skyblues comme nécessairement mérités parce qu’ils ont été gagnés sur le pré, le technicien du PSG parle davantage en entraîneur qu’en observateur. Le technicien au fort caractère esquive donc la seule question qui vaille, celle de l’avantage acquis sur la concurrence. À ce compte-là, la triche financière devient un péché tout à fait lavable, pourvu qu’il soit rincé par du beau jeu et quelques trophées.…

Par Suzanne Wanègue pour SOFOOT.com

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