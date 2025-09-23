 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Nuno Tavares s’est échappé en plein derby de Rome
information fournie par So Foot 23/09/2025 à 15:36

En voilà un qui ne voulait pas rater le coup d’envoi de Paris FC-Strasbourg sur Ligue 1+.

Dimanche dernier, la Lazio s’inclinait dans le derby romaine sur la plus petite des marges face à l’AS Roma . Une défaite collective pour les Biancocelesti , mais qui doit beaucoup à Nuno Tavares . L’ancien latéral de l’OM s’est en effet distingué dès la 38 e minute d’un joli cafouillage dans sa surface de réparation, filant un beau coup de main à Lorenzo Pellegrini pour ouvrir le score pour la Louve.…

KM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
