Nuno Tavares s’est échappé en plein derby de Rome

En voilà un qui ne voulait pas rater le coup d’envoi de Paris FC-Strasbourg sur Ligue 1+.

Dimanche dernier, la Lazio s’inclinait dans le derby romaine sur la plus petite des marges face à l’AS Roma . Une défaite collective pour les Biancocelesti , mais qui doit beaucoup à Nuno Tavares . L’ancien latéral de l’OM s’est en effet distingué dès la 38 e minute d’un joli cafouillage dans sa surface de réparation, filant un beau coup de main à Lorenzo Pellegrini pour ouvrir le score pour la Louve.…

KM pour SOFOOT.com