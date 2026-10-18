Ander Herrera joue gratos en D3 espagnole

Tiens, voilà quelqu’un. À 37 ans, Ander Herrera a trouvé une bonne raison de retourner au boulot : il ne lui rapporte rien. Revenu cet été au Real Saragosse , son club formateur désormais en troisième division espagnole , l’ancien milieu de Manchester United a choisi de reverser l’intégralité de son salaire à la fondation du club. Contraint de percevoir le minimum réglementaire , fixé à 25 000 euros brut par an, il ne garde donc pas un euro de cette dernière aventure à la maison.

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SW pour SOFOOT.com