Nuno Mendes aurait-il dû être expulsé contre le Barça ?
Nuno est passé à l’orange.
Du choc au sommet de cette deuxième journée de Ligue des champions entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain de ce mercredi soir (1-2) , on retiendra notamment le duel opposant Lamine Yamal à Nuno Mendes. Considérés comme les meilleurs à leur poste respectif, les deux joueurs se sont livrés une nouvelle bataille sur la pelouse de Montjuïc. Et il n’a fallu qu’ une poignée de secondes pour voir l’ailier espagnol mettre au sol le latéral gauche parisien. …
KM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
