Nuno Espirito Santo, des racines sans ailes

Remercié lundi soir par le propriétaire de Nottingham Forest, Evangelos Marinakis, Nuno Espirito Santo quitte encore un banc de Premier League au moment où il semblait toucher le haut du panier. Un scénario à nouveau vécu par cet entraîneur talentueux chez les équipes moyennes, mais limité avec les grosses écuries.

À Nottingham, la tradition de couper les arbres reste un des pendants de l’histoire du club. À l’inverse, on pensait que celle de trancher les têtes avait disparu depuis les aventures de Robin des Bois au Moyen-Âge. Ce mardi matin, le nouveau baron de la ville, Evangelos Marinakis, a rappelé que cette période n’était pas révolue. Dans un communiqué, le propriétaire de Nottingham Forest a annoncé le départ de Nuno Espirito Santo après seulement trois matchs de championnat cette saison (1 victoire, 1 nul, 1 défaite, soit un bilan loin d’être ridicule), mais surtout avant le retour de la Coupe d’Europe à Nottingham Forest, trente ans après leur dernière participation. Une qualification obtenue grâce aux prouesses tactiques du coach portugais la saison dernière.

Nottingham Forest Football Club confirms that, following recent circumstances, Nuno Espírito Santo has today been relieved of his duties as Head Coach. The Club thanks Nuno for his contribution during a very successful era at The City Ground, in particular his role in the… pic.twitter.com/catCyeaeR4…

Par Mathis Blineau-Choëmet pour SOFOOT.com