 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Nuno Espirito Santo, des racines sans ailes
information fournie par So Foot 09/09/2025 à 15:44

Nuno Espirito Santo, des racines sans ailes

Nuno Espirito Santo, des racines sans ailes

Remercié lundi soir par le propriétaire de Nottingham Forest, Evangelos Marinakis, Nuno Espirito Santo quitte encore un banc de Premier League au moment où il semblait toucher le haut du panier. Un scénario à nouveau vécu par cet entraîneur talentueux chez les équipes moyennes, mais limité avec les grosses écuries.

À Nottingham, la tradition de couper les arbres reste un des pendants de l’histoire du club. À l’inverse, on pensait que celle de trancher les têtes avait disparu depuis les aventures de Robin des Bois au Moyen-Âge. Ce mardi matin, le nouveau baron de la ville, Evangelos Marinakis, a rappelé que cette période n’était pas révolue. Dans un communiqué, le propriétaire de Nottingham Forest a annoncé le départ de Nuno Espirito Santo après seulement trois matchs de championnat cette saison (1 victoire, 1 nul, 1 défaite, soit un bilan loin d’être ridicule), mais surtout avant le retour de la Coupe d’Europe à Nottingham Forest, trente ans après leur dernière participation. Une qualification obtenue grâce aux prouesses tactiques du coach portugais la saison dernière.

Nottingham Forest Football Club confirms that, following recent circumstances, Nuno Espírito Santo has today been relieved of his duties as Head Coach. The Club thanks Nuno for his contribution during a very successful era at The City Ground, in particular his role in the… pic.twitter.com/catCyeaeR4…

Par Mathis Blineau-Choëmet pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le retour du Barça au Camp Nou à nouveau reporté
    Le retour du Barça au Camp Nou à nouveau reporté
    information fournie par So Foot 09.09.2025 16:28 

    Mauvaise nouvelle pour les barcelonais. Alors qu’ils devaient retrouver le Camp Nou ce week-end pour la réception de Valence en championnat, les joueurs du FC Barcelone devront encore attendre avant de retrouver leur stade mythique . Plus de deux ans et demi après ... Lire la suite

  • Marcus Coco a trouvé un club... et ce n'est pas en Russie
    Marcus Coco a trouvé un club... et ce n'est pas en Russie
    information fournie par So Foot 09.09.2025 15:36 

    Hôtel Transylvanie. Libre de tout contrat depuis son départ du FC Nantes, Marcus Coco a enfin trouvé une porte de sortie . Ce mardi matin, le Guadeloupéen a signé dans le club roumain du CFR Cluj , en Transylvanie. Après onze ans en France, l’ailier droit, aussi ... Lire la suite

  • Cristiano Ronaldo proche d’un nouveau record mondial
    Cristiano Ronaldo proche d’un nouveau record mondial
    information fournie par So Foot 09.09.2025 15:29 

    Même à 40 balais, la routine ne change pas. Cristiano Ronaldo se trouve à un seul but de devenir co-meilleur buteur de l’histoire des qualifications pour le Mondial . Grâce à son doublé inscrit face à l’Arménie samedi dernier, le joueur de 40 ans compte désormais ... Lire la suite

  • Dans son élan, François Bayrou dissout un groupe de hooligans strasbourgeois
    Dans son élan, François Bayrou dissout un groupe de hooligans strasbourgeois
    information fournie par So Foot 09.09.2025 15:15 

    Partir sur une bonne note. Pour sa dernière journée à Matignon, peu avant d’être renversé par l’Assemblée nationale lors du vote de confiance , le Premier ministre François Bayrou a annoncé , aux côtés du ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau, la dissolution ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank