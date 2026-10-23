Nul mais attachant : c'est donc ça l'OM en big 2026 ?

Malgré le rebond en championnat avec deux victoires consécutives, l'OM a enchaîné un nouveau revers en Ligue Europa jeudi soir sur la pelouse de Sturm Graz. Une rencontre où malgré leurs lacunes, les protégés de Bruno Genesio ont pu compter sur le soutien sais faille de leurs supporters et un côte de popularité qui ne baisse pas.

Une troisième défaite consécutive en C3 face à un adversaire à sa portée (1-0), trois centres réussis sur 26 tentés, une seule frappe cadrée en 90 minutes, des cadres qui n’ont une fois de plus pas répondu à l’appel… Une situation qui aurait fait péter un plomb aux supporters présents au Graz-Liebenau Stadion quelques mois seulement auparavant. Malgré quelques gestes d’humeur au coup de sifflet final, joueurs et supporters se sont longuement entretenus dans l’enceinte autrichienne dans le calme.

Si à domicile, l’OM ne joue plus à guichets fermés, à l’extérieur les parcages sonnent toujours plein, ils étaient encore plus de 900 à avoir avalés les 1179 kilomètres qui séparent la cité phocéenne de Graz. Bien loin de l’agitation généralement suscitée par le fameux « contexte marseillais » à la moindre série négative, le club olympien est rentré bien malgré lui dans le rang des clubs français torpillés par la crise économique. Une situation critique qui donne par ricochet envie de l’aimer plus que jamais.…

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com