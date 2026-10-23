Estudiantes rejoint Palmeiras en finale de la Copa Libertadores

Un géant est tombé. Après la qualification de Palmeiras face à Fluminense, les Argentins d’Estudiantes ont composté leur billet pour la finale de la Copa Libertadores après être venu à bout de Flamengo.

Une séance de tirs au but portée par Fernando Muslera

Au terme des 180 minutes ni les Pincharratas , ni les Rubro-Negro n’étaient parvenus à inscrire le moindre but. Il a fallu attendre les tirs au but pour qu’Estudiantes retrouve pour la première fois la finale de la compétition depuis 2009 , date de son dernier sacre en Libertadores.…

LB pour SOFOOT.com