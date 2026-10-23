La tempête à Saint-Malo reporte un match attendu

Pas fastoche de jouer les pieds dans l’eau. Ce samedi était prévu, pour la 6 e journée d’Arkema Première Ligue, le match Saint-Malo-Paris FC en terre malouine. Avec le passage de la tempête Austen sur le littoral breton, les conditions météorologiques ne permettent pas la tenue de la rencontre, qui sera reportée à une date ultérieure.

La ville balayée par le passage d’Austen

Elle était annoncée, et les météorologues ne se sont pas trompés. La tempête Austen frappe Saint-Malo et toute la côte bretonne avec des rafales à plus de 100 km/h, et des dégâts ont été constatés dans l’agglomération. Dans un communiqué publié ce vendredi, le PFC annonce le report du match pour « garantir la sécurité de l’ensemble des acteurs ». …

LT pour SOFOOT.com