« Bien sûr que j’ai peur » : les confidences de Robert Lewandowski

Lewa-au-ski ? Pas sûr que Robert Lewandowski se reconvertisse dans les sports de glisse de sitôt. Déjà parce que son ancien coéquipier Manuel Neuer s’était cassé la jambe dans les Alpes. Surtout parce que le buteur polonais a confié à The Athletic avoir « peur » de l’après-carrière .

« Le football représente la plus grande partie de ma vie »

« Bien sûr que j’ai peur. Je peux faire des projets, me dire que je vais faire ceci ou cela, mais au final, je ne sais pas ce que mon cœur me dira . Le football représente la plus grande partie de ma vie , confie celui qui a fait trembler les filets pendant des années. J’ai joué aussi longtemps parce que j’aime ça. C’est ma passion. Quand on prend sa retraite, une partie de notre vie disparaît . Et on ne sait pas comment on va réagir. J’ai une vie extraordinaire, ma famille, ma femme, mes enfants… Mais j’ai peur de ne pas retrouver le même bonheur dans autre chose. » …

AC pour SOFOOT.com