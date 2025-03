Nul frustrant pour le Bayern Munich, triplé gagnant pour Alassane Pléa

Et le grand bonhomme de la 26 e journée de Bundesliga est…

… Alassane Pléa ! Sur le terrain du Werder Brême (douzième), le Borussia Mönchengladbach (sixième) a vu son attaquant planter un triplé pour donner la victoire à son équipe : un premier but sur penalty, un deuxième d’une volée du gauche et un troisième suite à un face-à-face remporté. Devant le Français, les locaux n’ont rien pu faire malgré les réalisations de Jonathan Schmid (coup franc direct) et d’André Silva (péno lui aussi). Surtout que sur la fin, Tim Kleindienst a enfoncé le clou à la manière d’un avant-centre typique. De son côté, le Bayern Munich a attendu le dernier quart d’heure pour faire la différence par Leroy Sané (plus vif que tout le monde, et trouvé en retrait par Josip Stanisic) contre l’Union Berlin (treizième). Mais l’inexpérimenté Jonas Urbig s’est quelque peu troué et a laissé Benedict Hollerbach égaliser, le leader ratant ainsi l’occasion de prendre onze points d’avance sur le Bayer Leverkusen en tête.…

FC pour SOFOOT.com