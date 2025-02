Nuit de folie entre Barcelone et l'Atlético de Madrid

Barcelone 4-4 Atlético de Madrid

Buts : Pedri (19 e ), Cubarsi (21 e ), Martínez (42 e ) et Lewandowski (74 e ) pour les Blaugranas // Álvarez (2 e ), Griezmann (6 e ), Llorente (84 e ) et Sørloth (90 e +3) pour les Colchoneros

Dans le plus beau sport du monde, le temps se dilate généralement à la fin des matchs. Le coup de sifflet final se rapproche, c’est le moment de tout donner. Chaque passe, centre ou tir vaut alors beaucoup plus cher, tout passe beaucoup plus vite. Ce soir à Barcelone, le ce scénario de dingue s’est produit deux fois. Quatre buts dans les vingt premières minutes, trois dans le dernier quart d’heure, et un match de tarés entre Barcelone et l’Atlético de Madrid en Coupe du Roi (4-4) . Ce n’était qu’un match aller, et on a déjà hâte du 2 avril.…

UL pour SOFOOT.com