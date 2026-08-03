Nucléaire à l'arrêt, hydroélectrique au ralenti : le Danube à sec met l'Europe centrale et les Balkans à l'épreuve

Asséché depuis plusieurs mois par le manque de précipitations et les chaleurs extrêmes, le fleuve mythique est à son plus bas, et la tendance s'aggrave encore. Les conséquences sur les centrales énergétiques des pays qu'il traverse sont multiples.

Le Danube asséché, près de la centrale nucléaire de Paks, en Hongrie (illustration) ( AFP / ATTILA KISBENEDEK )

Alerte sur le plus long fleuve d'Europe. Le niveau historiquement bas du Danube à cause de la sècheresse a contraint les centrales hydroélectriques en Serbie à baisser nettement leur production, jusqu'à 20% de leurs capacités, a déclaré dimanche 2 août la ministre serbe de l'Energie, appelant la population à une consommation "rationnelle" de l'électricité.

La centrale hydroélectrique de "Djerdap 1 est à 20% de ses capacités de production, et Djerdap 2 est à 30%", a déclaré la ministre serbe Dubravka Djedovic Handanovic à la télévision nationale (RTS).

Ces deux centrales, qui se trouvent à environ 240 km au sud-est de Belgrade, à la frontière avec la Roumanie, fournissent environ 18% de la production annuelle d'électricité en Serbie. Le débit y est actuellement d'environ 1.500 m3/s, égal à des niveaux similaires minimum enregistrés en 1985 et en 2003, a précisé la ministre.

Par ailleurs, "pendant tout le mois de mai, de juin et de juillet, nous avons eu la plus faible production dans les centrales de Djerdap depuis leur mise en service" dans les années 1970, selon Mme Handanovic.

Environ 70% d'électricité est fourni en Serbie par les centrales thermiques et 30% par les centrales hydroélectriques.

En raison de déficits de précipitations prolongés et de la chaleur extrême qui touche l'Europe depuis le printemps, les eaux du Danube ont atteint par endroits un niveau historiquement bas. Les météorologues serbes estiment qu'il n'y aura pas de précipitations importantes sur le cour du fleuve pendant encore cinq ou six semaines.

La Hongrie a annoncé dimanche l'arrêt de son unique centrale nucléaire de Paks, pour la première fois en 44 ans.

La production de l'électricité est affectée pour la même raison en Roumanie et en Bulgarie aussi, selon la ministre serbe, alors que la consommation est à la hausse à cause de l'utilisation de climatisation, face à une nouvelle vague de chaleur extrême.

L'irrigation mise en suspens

"Tous ces facteurs créent la pression sur les quantités accessibles d'électricité et sur les prix", a-t-elle dit, en précisant que la consommation actuelle en Serbie était d'environ 105 GWh par jour, contre 110 à 115 GWh en hiver dans les périodes de grand froid. "J'appelle les citoyens à une consommation rationnelle d'électricité, afin de contribuer à traverser cette période de sécheresse", a-t-elle dit.

La situation sur le cours du Danube en Serbie est la plus critique dans le nord, près de la frontière avec la Hongrie et la Croatie, où le débit a été dimanche matin de 750 m3/s, selon l'Institut météorologique serbe.

Dans cette zone, le niveau d'eau du fleuve est à son plus bas niveau historique depuis plusieurs jours, et ne cesse de baisser. Cette situation a contraint les autorités à mettre à l'arrêt une pompe qui dévie de l'eau du Danube vers un système de canaux long de 960 km et qui permet l'irrigation de plus d'un million d'hectares de terres arables dans le nord du pays.