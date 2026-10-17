Nouvelles rassurantes pour Emiliano Martinez ?

Plus de peur que de mal ? Evacué sur civière et équipé d’une minerve après un violent choc à la tête, Emiliano Martinez a provoqué une vive inquiétude ce samedi lors de la victoire de Chelsea contre Everton . Après la rencontre, son entraîneur Xabi Alonso tentait de positiver comme il pouvait : « Pour autant que je sache, il a quitté le stade conscient. Il est actuellement à l’hôpital pour des examens de précaution. On verra bien, mais c’est ce que je sais pour le moment. »

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TB pour SOFOOT.com