Griezmann régale à Orlando et participe à un superbe but
Presque un an après jour pour jour, on a retrouvé l’un des joyaux de la Couronne. Devant ses supporters, Antoine Griezmann a claqué une démonstration face au DC United (4-1). L’ancien numéro 7 des Bleus a ouvert le score au quart d’heure de jeu avant de délivrer l’une des passes dé de l’année, servant parfaitement son capitaine Martin Exequiel Ojeda pour le break : un petit ballon piqué se retrouve propulsé au fond des filets d’une talonnade acrobatique. L’action qui mérite un sérieux coup d’oeil.
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