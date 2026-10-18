Antonio Raimondo raconte ses débuts laborieux

L’Italie tient peut-être quelque chose. Antonio Raimondo , actuel meilleur buteur de Serie A avec sept pions en autant de joutes, s’est confié sur les galères qui précèdent sa réussite fulgurante pour La Gazzetta dello Sport . À 22 piges, l’attaquant de Frosinone, prêté par Bologne, a connu plusieurs galères avant de s’éclater chez les Canarini : « À Venise, je me suis blessé alors que j’aurais peut-être pu jouer davantage. En janvier, je suis allé à Salerne, où ça n’a pas fonctionné, en partie à cause de mes propres lacunes et en partie à cause d’autres facteurs. À Terni, j’ai fait une excellente première partie de saison, mais ensuite j’ai baissé de régime. J’en garde de merveilleux souvenirs, mais cette relégation me fait mal au cœur. »

Des exercices visuels supplémentaires

Pour progresser, cet amateur d’Edinson Cavani a notamment apprécié la méthode de son technicien Massimiliano Alvini : « Il m’a aidé à faire un bond en avant considérable en termes de régularité, d’attaque et de protection du ballon. Tant de petits détails qui, mis bout à bout, permettent de progresser. » …

SW pour SOFOOT.com