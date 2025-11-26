Nouvelle tuile pour un champion du monde 2018
Et ça continue, encore et encore.
Le sort s’acharne. Après avoir manqué cinq matchs entre septembre et octobre pour une blessure au mollet, Thomas Lemar va encore être éloigné des terrains pour un petit bout de temps. Le champion du monde 2018, prêté à Gérone par l’Atlético cet été, a rechuté et devrait être absent durant trois à quatre semaines. …
TM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
