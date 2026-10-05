Nouvelle polémique autour d'Irlande-Israël

Après une rencontre insipide au contexte extrêmement tendu, voilà qu’ une nouvelle polémique vient s’ajouter à un épineux dossier entre l’Irlande et Israël . Après une conférence de presse interrompue, le sélectionneur irlandais qui demande à ne plus affronter Israël après la deuxième confrontation de cette trêve, voilà une affaire de crachat. Selon l’ Irish Times , Damien Doyle, le responsable de la préparation physique de la sélection irlandaise, a affirmé s’être fait cracher dessus par un joueur israélien au retour aux vestiaires à la pause.

Les sélectionneurs des deux camps n’ont pas souhaité commenter cette affaire en conférence de presse, même si Heimir Hallgrímsson, entraîneur de l’Irlande, a confirmé une accusation, évoquant une possible procédure disciplinaire, mais a affirmé ne pas avoir vu l’incident. À la place, il a préféré souligner le sang-froid de ses joueurs : « J’ai eu l’impression qu’ils essayaient de nous intimider dès le coup d’envoi, je tiens donc à féliciter les joueurs d’avoir su garder leur sang-froid. Ça aurait pu être un match marqué par une avalanche de cartons jaunes et rouges. »…

JF pour SOFOOT.com