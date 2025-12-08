 Aller au contenu principal
Nouvelle longue absence à venir pour un défenseur du Real Madrid
information fournie par So Foot 08/12/2025 à 16:21

L’hécatombe se poursuit.

La soirée cauchemardesque du Real Madrid a encore des répercussions ce lundi. Défaits à domicile face au Celta Vigo (0-2), les Merengues se sont retrouvés à huit en fin de rencontre , suite aux expulsions de Fran Garcia (64 e ), Alvaro Carreras (90+2 e ) et Endrick (90+2 e ). Une soirée qui s’est donc (très) mal terminée, alors qu’elle avait aussi mal commencé. Dès la 24 e minute, les joueurs du Real ont vu Éder Militão les quitter , blessé à l’arrière de la cuisse gauche.…

CDB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
