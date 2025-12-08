La Belgique et Anderlecht en deuil
Triste jour pour le football belge.
Glen De Boeck , ancien Diable rouge et défenseur emblématique d’Anderlecht, est décédé dans la nuit de dimanche à lundi, à l’âge de 54 ans. Victime d’une grave hémorragie cérébrale à son domicile vendredi, il était tombé dans un coma profond avant de s’éteindre à l’hôpital universitaire d’Anvers, a annoncé sa famille.…
CM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
