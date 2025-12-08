Clément Turpin désigné pour arbitrer le gros choc européen de la semaine
Si la VAR fait son travail cette fois, ça devrait aller.
Alors que la sixième journée de la Ligue des champions débute ce mardi, l’UEFA a désigné Clément Turpin pour arbitrer le gros choc du mercredi, entre le Real Madrid et Manchester City . Une rencontre qui sera suivie de près, entre deux formations habituées à se rencontrer ces dernières saisons dans la compétition.…
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
