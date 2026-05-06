Nouvelle finale pour les Tigres de Gignac

Le bouquet final. À 40 ans et en fin de contrat, André-Pierre Gignac pourrait entrer un peu plus dans la légende des Tigres. Dans la nuit de mardi à mercredi, son équipe s’est qualifiée pour la finale de la Coupe des champions de la Concacaf en battant le Nashville SC (1-0).

Une finale contre Hugo Lloris ?

Le buteur français est resté sur le banc, mais aura donc l’occasion de remporter un dixième titre avec le club mexicain. Depuis son arrivée, il a déjà connu quatre finales de la compétition : après trois échecs en 2016, 2017 et 2019, il avait été sacré en 2020, avec le but vainqueur à la clé.…

EL pour SOFOOT.com