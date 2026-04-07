Nouvelle étape dans l'affaire des chants racistes pendant Espagne-Égypte

La réaction de la FIFA se faisait attendre. Elle est arrivée ce mardi 7 avril. L’instance dirigeante du football mondiale a annoncé l’ouverture d’une enquête au sujet des chants racistes et anti-musulmans immondes qui ont été entonnés dans le stade de l’Espanyol à l’occasion du match nul entre l’Espagne et l’Égypte le 31 mars dernier. Mercredi dernier, la police catalane avait elle aussi ouvert une enquête de son côté.

« La FIFA a engagé aujourd’hui une procédure disciplinaire à l’encontre de la Fédération espagnole de football suite aux incidents survenus lors du match amical contre l’Égypte » , a expliqué l’instance dans un communiqué relayée dans la presse espagnole et confirmée par l’AFP.…

LL pour SOFOOT.com