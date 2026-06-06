Il va faire très chaud dans le groupe de la France

Préparez les casquettes et les glacières. Il va faire chaud cet été lors du Mondial, on le sait. Déjà observées lors de la Coupe du monde des clubs l’an dernier, les fortes chaleurs devraient à nouveau frapper la compétition internationale cette année et la France et le groupe I devraient être particulièrement impactés .

La France mal lotie

Partis en mode vikings, les Norvégiens commencent déjà à souffrir des fortes températures , comme on a pu le constater sur certaines photos d’entraînements. Sauf qu’ils ne sont pas au bout de leurs surprises , puisque selon le compte SantiSignals, qui s’appuie sur les chiffres de Bloomberg, le groupe I, de la Norvège, la France, le Sénégal et l’Irak, sera le groupe le plus chaud du Mondial .…

JF pour SOFOOT.com