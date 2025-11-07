Nouvelle condamnation pour Joey Barton
Ça faisait longtemps.
L’ex-footballeur anglais Joey Barton, passé par l’Olympique de Marseille, a été condamné ce vendredi par le tribunal de Liverpool pour avoir publié sur les réseaux sociaux des messages « gravement offensants » à l’encontre du présentateur britannique Jeremy Vine et des commentatrices Lucy Ward et Eni Aluko. Pour la justice anglaise, l’ancien milieu de terrain de 43 ans a : « franchi la limite entre liberté d’expression et délit » .…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
