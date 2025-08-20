Nouvelle bisbille entre Canal+ et Ligue 1+

Le jeu du chat et de la souris.

Comme souvent avec Canal+ et la Ligue, ça s’annonçait presque trop beau pour être vrai. D’après L’Équipe , un accord de distribution de la nouvelle chaîne Ligue 1+ avait été ficelé ces derniers jours entre la chaîne cryptée et LFP Media. Tout était calé, sauf que, dans le sprint final, le deal a capoté. La Ligue demandait à Canal de renoncer à ses poursuites judiciaires entamées depuis des années contre le foot pro français. Ce que la chaîne a refusé net.…

TA pour SOFOOT.com