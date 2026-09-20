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Nouveaux tirs de missiles nord-coréens, selon Tokyo et Séoul
information fournie par Reuters 20/09/2026 à 12:10
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(Actualisé avec tir d'un 2e missile)

La Corée du Nord a tiré dimanche deux missiles au large de sa côte Est après avoir dénoncé une résolution critique de l'AIEA sur son programme nucléaire et des manoeuvres navales menées par les Etats-Unis dans le Pacifique, ont annoncé les autorités sud-coréennes et japonaises.

Trois heures à peine après le lancement d'un missile balistique de courte portée (SRBM) vers 15h00 (06h00 GMT) en mer du Japon, dans la région de Wonsan, la Corée du Nord a tiré un autre projectile non identifié, a déclaré le ministère sud-coréen de la Défense.

Le premier projectile a volé sur une distance d'environ 450 kilomètres et serait un missile de type Hwasong-11, selon l'armée de Séoul.

"Les services de renseignement sud-coréens et américains ont suivi et partagé les évolutions liées à ce lancement dès sa phase initiale, et ont également communiqué des informations (...) au Japon", a déclaré l'état-major interarmes sud-coréen.

Le conseil de sécurité de Corée du Sud a condamné ce nouveau test de missiles balistiques, le dernier en date depuis le 12 septembre, en exhortant Pyongyang à cesser immédiatement ces tirs qui contreviennent aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.

Le Japon a protesté via des canaux diplomatiques à Pékin, rapporte le Nikkei. "Cette série d'actions nord-coréennes menace la paix et la sécurité du Japon, de la région et de la communauté internationale", a déclaré le ministre japonais de la Défense, Shinjiro Koizumi, cité par le journal économique.

La chaîne publique japonaise NHK a précisé que le premier missile était retombé en dehors de la zone économique exclusive du Japon.

Samedi, Pyongyang a condamné une résolution de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) critiquant son programme nucléaire.

Kim Yo-jong, l'influente soeur du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, a accusé l'agence onusienne de pratiquer une politique de deux poids, deux mesures en fermant les yeux sur les activités de prolifération nucléaire des Etats-Unis et de la Corée du Sud.

La semaine dernière, Pyongyang a également condamné un exercice naval dirigé par les États-Unis, auquel participaient la Corée du Sud et le Japon, qui s'est déroulé du 29 août au 10 septembre près de Guam.

Kim Yo-jong a imputé à ces manoeuvres menées par les États-Unis la responsabilité de l'aggravation constante des tensions dans la péninsule coréenne et a affirmé que le pays ne dévierait pas de sa trajectoire visant à renforcer son arsenal nucléaire.

(Cynthia Kim et Heejin Kim à Séoul et Junko Fujita à Tokyo; Jean-Stéphane Brosse pour la version française)

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