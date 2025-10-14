Nouveaux droits, nouvelles sanctions, la Chine prête à se battre "jusqu'au bout"

Un cargo entre dans le port de Qingdao, dans la province orientale du Shandong en Chine, le 13 octobre 2025 ( AFP / - )

La Chine s'est dite mardi prête à se battre "jusqu'au bout" s'il le faut, tout en déclarant rester ouverte à la discussion avec les Etats-Unis, le jour où les deux puissances échangeaient une nouvelle salve commerciale dans leurs ports.

Le géant asiatique impose depuis mardi des droits spéciaux aux bateaux américains entrant dans ses ports, en représailles, dit-il, à des mesures similaires censées entrer en vigueur le même jour aux Etats-Unis contre les bateaux chinois.

L'enquête américaine débouchant sur ces nouveaux droits a été ouverte sous le président Joe Biden pour mettre à jour les pratiques jugées déloyales de la Chine dans les secteurs de la construction navale, du transport maritime et de la logistique. Elle a été suivie d'effet sous son successeur Donald Trump.

Après des mois de tensions et de relatif apaisement consécutifs au retour de M. Trump à la Maison Blanche, le mois d'octobre a montré que la guerre commerciale entre Chine et Etats-Unis pouvait reprendre de plus belle.

"Si vous voulez vous battre, nous nous battrons jusqu'au bout. Si vous souhaitez négocier, notre porte reste ouverte", a dit un porte-parole du ministère chinois du Commerce dans un communiqué.

La Chine a annoncé jeudi l'instauration de nouveaux contrôles sur les exportations de technologies liées aux terres rares. Le lendemain, M. Trump a annoncé que les Etats-Unis frapperaient les marchandises chinoises de droits de douane supplémentaires de 100%, s'ajoutant à ceux déjà en vigueur, à partir du 1er novembre "ou avant".

Sélection non ex-exhaustive d'usages des terres rares, métaux présents dans différents minerais et très utiles à des secteurs industriels de pointe ( AFP / Sylvie HUSSON )

La Chine est le premier producteur mondial des terres rares essentielles pour le numérique, l'automobile, l'énergie ou encore l'armement. Elles sont l'un des grands enjeux de la confrontation commerciale en cours.

La Chine a fait savoir mardi qu'elle sanctionnait cinq filiales américaines de l'une des grandes entreprises de construction navale sud-coréennes, Hanwha Ocean. Le ministère du Commerce les accuse d'avoir "contribué à et soutenu" l'enquête américaine sur les pratiques de l'industrie navale chinoise.

Toute transaction et coopération avec elles est désormais interdite, a indiqué le ministère.

Le ministère chinois des Transports a simultanément annoncé l'ouverture d'une enquête qui dira si d'autres entreprises ou individus ont contribué aux investigations américaines.

Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a dit dans un message transmis à l'AFP évaluer l'impact potentiel des mesures contre les filiales de Hanwha Ocean.

- Chaud et froid -

La Chine construit près de la moitié des navires mis à l'eau dans le monde, devant la Corée du Sud et le Japon. L'industrie américaine ne représente plus que 0,1% de la construction navale mondiale.

Vue aérienne d'un navire en construction dans un chantier naval le long du fleuve Yangtze à Yangzhou, dans la province du Jiangsu, à l'est de la Chine, le 14 octobre 2025 ( AFP / -STR )

La Chine a soufflé le chaud et le froid dans ses communications mardi. Après avoir délivré le coup de semonce des 100% de droits de douanes supplémentaires vendredi, M. Trump lui-même s'était montré plus conciliant dimanche.

Les droits américains sur les bateaux chinois sont des "actes typiques d'unilatéralisme et de protectionnisme", a dit le ministère du Commerce. Il a prédit qu'ils se retourneraient contre les Etats-Unis en y augmentant l'inflation et en perturbant les chaînes d'approvisionnement.

Néanmoins, le ministère du Commerce s'est référé aux différents rounds de négociations commerciales entre Américains et Chinois en 2025 pour signifier que la Chine restait favorable à la discussion.

Des négociations à Madrid en septembre avaient débouché sur un accord sur la cession de la plateforme TikTok et avaient semblé faire baisser la température.

Quant aux nouvelles dispositions sur les technologies relatives aux terres rares, le ministère a assuré qu'elles "ne (constituaient) pas une interdiction des exportations".

"Les demandes (d'exportation) qui répondront aux exigences en vigueur continueront de se voir accorder des licences comme auparavant, et nous maintiendrons à la fois la sécurité et la stabilité des chaînes industrielles et d'approvisionnement mondiales", a dit le ministère.

Mais, depuis Madrid, "la partie américaine persiste à instaurer de nouvelles restrictions contre la Chine, portant gravement atteinte à ses intérêts et nuisant gravement à l'atmosphère des négociations économiques et commerciales bilatérales", a dit le ministère.