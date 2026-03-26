Nouveau sélectionneur des Bleus : Deschamps botte en touche

Et qu’en pense Zizou ? Dans une interview accordée au Figaro pendant ce rassemblement, Philippe Diallo a annoncé qu’il connaissait « le nom du futur sélectionneur » de l’équipe de France, laissant planer aucun doute sur l’identité du futur homme de main de Mbappé et compagnie. Le prochain boss de Clairefontaine sera annoncé juste après la dernière compétition de Didier Deschamps cet été. En conférence de presse avant France-Brésil, celui qui est toujours à la tête des Bleus a d’ailleurs été interrogé sur cette déclaration du président de la FFF.

« Je ne vais pas perdre d’énergie avec ça »

Moins bavard que lorsqu’il faut parler de sa chatte sur Téléfoot , DD est resté plutôt discret sur le sujet : « J’ai pour habitude de ne pas commenter les déclarations du président. Je passe suffisamment de temps avec lui pour lui parler. Je m’occupe de ce qui est important pour moi. Aujourd’hui et demain. Libre à vous de faire des sujets, mais je ne vais pas perdre d’énergie avec ça » , a-t-il déclaré dans des propos rapportés par L’Équipe .…

MBC pour SOFOOT.com