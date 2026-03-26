Angelo Fulgini explique son choix de jouer pour la Nouvelle-Calédonie

Le début d’une belle histoire d’amour. À quelques heures de jouer certainement le match de sa vie contre la Jamaïque , pour les barrages de Coupe du monde avec la Nouvelle-Calédonie, Angelo Fulgini, s’est exprimé dans un entretien avec L’Équipe sur son choix de porter les couleurs des Cagous.

Prêté par Lens à Al-Tawoun (Arabie saoudite), Fulgini n’a jamais coupé le cordon avec l’île : « Ma mère est kanak, deux de mes sœurs sont nées en Nouvelle-Calédonie. […] J’ai toujours été fier de mes origines. » Une fierté gravée dans la peau, au sens littéral : « À 18 ans, un de mes premiers tatouages, c’était la flèche faîtière qui est sur le drapeau de Kanaky. Il est sur ma main droite. Je me sens français et kanak. » …

AR pour SOFOOT.com