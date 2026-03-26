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Le Lens-PSG officiellement reporté par la LFP
information fournie par So Foot 26/03/2026 à 12:32

Le Lens-PSG officiellement reporté par la LFP

Le Lens-PSG officiellement reporté par la LFP

Après Nantes, Lens est la nouvelle victime des reports. Ce jeudi matin, le conseil d’administration de la LFP se réunissait autour du possible report de Lens-PSG, match de la 29 e journée de Ligue 1 initialement prévu le 11 avril prochain. À l’issue de cette réunion, la Ligue de football professionnel a officialisé le report selon les informations de RMC Sport . Ce choc au sommet du championnat se disputera donc à une date ultérieure pour que le Paris Saint-Germain prépare au mieux son quart de finale de Ligue des champions contre Liverpool.

Depuis plusieurs jours, le board lensois et son entraîneur Pierre Sage avaient pourtant déclaré publiquement être contre le report de cette rencontre décisive dans la course aux titres pour les Sang et Or. « Nous, de base, on n’est pas d’accord » , avait tranché le technicien. Il avait aussi mis le PSG face à ses responsabilités en déclarant « que c’est un club très performant, qui est dans beaucoup de compétitions et qu’ils connaissent aussi les contraintes .» « O n n’a pas à subir cette chose-là », avait conclu le coach lensois. Le président lensoins Joseph Oughourlian était présent au CA pour défendre la position de ce club. Sans succès.…

MBC pour SOFOOT.com

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