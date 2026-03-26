Le gros travail de Marc Bernal pour gérer la pression

Un bon psy vaut un bon dribble : ça fait la différence. Et ça, Marc Bernal l’a bien compris. Lancé dans le grand bain avec le Barça par Hansi Flick en 2024, le gamin de la Masia s’est vite fait remarqué comme un grand espoir avant de se blesser contre le Rayo Vallecano en août de cette même année. Pas de cadeau pour le môme dégingandé : rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Outre les soins apportés à son articulation, le tout jeune Marc a pu compter sur l’aide de son psychologue pour revenir.

Le milieu catalan a notamment confié à Marca qu’il était suivi depuis l’adolescence : « J’ai intégré la Masia à 14 ans. Mon agent me l’avait conseillé, et je n’ai jamais regretté ce choix. Ça m’a été très bénéfique. Même maintenant, quand je suis en pleine forme, je pense que c’est toujours important. Et ça a été crucial pour moi quand je me suis blessé. » …

SW pour SOFOOT.com