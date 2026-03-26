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Le trophée de la CAN sera présenté au Stade de France (et pas par le Maroc)
information fournie par So Foot 26/03/2026 à 12:18

Le trophée de la CAN sera présenté au Stade de France (et pas par le Maroc)

Le trophée de la CAN sera présenté au Stade de France (et pas par le Maroc)

Autant en profiter tant qu’il est temps. Ce samedi, le trophée de la CAN sera bien présenté au public du Stade de France avant Sénégal – Pérou . La fédération sénégalaise a communiqué le déroulement des célébrations et indique clairement que le trophée sera présenté à 15h45. Juste avant, à 15h, un show de Booba et Youssou N’Dour aura lieu. Près de 60 000 spectateurs sont attendus au stade pour célébrer les champions d’Afrique. Enfin…

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