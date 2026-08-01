Nouveau revers pour Strasbourg

Brighton 4-3 Strasbourg

Buts : Gross (24 e SP), Boscagli (30 e ), Cashin (47 e ), Rutter (98 e ) pour les Seagulls // Amo-Ameyaw (6 e ), Godo (14 e ), Kodia (117 e ) pour le RCSA

On peut encaisser un but mais pas treize. Largement battu par le Sporting Portugal (7-0), puis par Blackburn (0-2), Strasbourg n’a pas relevé la tête face à Brighton ce samedi. Dans un match qui se déroulait sur 120 minutes, les protégés d’Hugo Oliveira ont de nouveau sombré défensivement même si cette fois ils ont réussi à débloquer leur compteur (4-3).…

LB pour SOFOOT.com