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Nouveau retournement de situation pour les supporters de l'Olympiakos ?
information fournie par So Foot 13/10/2026 à 22:02

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Nouveau retournement de situation pour les supporters de l'Olympiakos ?

Nouveau retournement de situation pour les supporters de l'Olympiakos ?

Alors peut-être. Selon les informations de RMC Sport, l es supporters de l’Olympiakos seraient finalement autorisés à se déplacer à Marseille en vue de la rencontre entre l’OM et le club du Pirée ce jeudi (21h).

Pas d’interdiction totale de déplacement pour les supporters grecs

Alors qu’un arrêté préfectoral avait été publié interdisant aux supporters de se « prévaloir » de la qualité de supporter de l’Olympiakos dans certaines zones de la cité phocéenne, l’interdiction totale de déplacement à l’encontre des supporters des Anchois ne sera finalement pas annoncée puisqu’il s’agit, comme l’explique RMC Sport, d’une prérogative relevant du ministère de l’Intérieur. En revanche, le flou qui a régné tout au long de la journée, ainsi que le communiqué publié par le club du Pirée vont-ils décourager les supporters grecs de finalement se rendre en Provence ? Verdict jeudi.…

LB pour SOFOOT.com

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