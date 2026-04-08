Nouveau record pour le crack Max Dowman

Si ça continue, il aura plus de records que de bougies sur son prochain gâteau d’anniversaire. L’ailier d’Arsenal Max Dowman est devenu ce mardi le plus jeune joueur de l’histoire à disputer un quart de finale de Ligue des champions (à 16 ans et 97 jours) .

En remplaçant Noni Madueke à la 76 e , le surprotégé a battu le record détenu par Lamine Yamal (16 ans et 272 jours). Cet événement est la cherry sur le gâteau de la soirée des Gunners qui se sont imposés 1 à 0 au Sporting Portugal.…

EA pour SOFOOT.com