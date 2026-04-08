Griezmann-Simeone, l'amour ouf

Si Diego Simeone fait les beaux jours de l'Atlético de Madrid depuis 15 ans, son aventure madrilène parait désormais indissociable de celle d'Antoine Griezmann qui après dix saisons au cumulé chez les Colchoneros ralliera Orlando et la MLS à l'issue de la saison. Une relation singulière, presque filiale, qui arrive à son crépuscule, avec comme dernière danse une épopée en Ligue des champions.

Peu enclin à extérioriser ses sentiments, Diego Simeone a fait une exception en conférence de presse d’avant-match ce mardi. Alors que l’Atlético de Madrid s’apprête à défier le FC Barcelone pour la cinquième fois de la saison toutes compétitions confondues, le tacticien argentin a fait l’éloge d’Antoine Griezmann présent à ses côtés : « En tant qu’entraîneur et supporter de l’Atlético, je tiens à te remercier pour ton travail acharné et ton humilité. Tu es un modèle pour la jeunesse d’aujourd’hui, dans une société qui a besoin de plus de personnes comme toi. Merci pour tout ce que tu nous as apporté ».

Las palabras de Simeone para Antoine Griezmann: "Te considero un jugador y te considero un amigo, te quiero mucho". "Perdón, era decir solamente estas palabras".pic.twitter.com/ICOUQT9M3h…

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com