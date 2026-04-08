Quel club donne le plus sa chance aux très jeunes ?

Roulez jeunesse ! Cette semaine, le CIES, le centre d’observatoire du football, présente sa dernière lettre. Le thème est les clubs où les joueurs de moins de 21 ans ont disputé le plus fort pourcentage de minutes en championnat les cinq dernières années. Alors, qui fait le plus confiance à la jeunesse ?

En haut du classement, on retrouve le FC Nordsjælland dont 41,7% du temps de jeu est joué par des jeunots. Ernest Nuamah, Mohammed Kudus et Andreas Schjelderup sont d’ailleurs passés par le club danois. Derrière eux, on retrouve le MŠK Žilina (35,3%) et le Red Bull Salzburg (35,0%). Dans le top 5 européen, le Barça et sa Masia sont leaders avec 20,7% .…

EA pour SOFOOT.com