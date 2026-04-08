Gerard Piqué continue de s'en prendre aux arbitres

Il aime piquer au vif. Gerard Piqué , l’ancien défenseur du FC Barcelone, ne fait pas parler de lui que pour la Kings League. Actuellement propriétaire du FC Andorre , la légende Blaugrana s’en est violemment pris au corps arbitral à la mi-temps du match de deuxième division espagnol entre son club et Malaga (3-3) en Liga 2 le 1 er avril.

« Une fois la première mi-temps terminée, et alors qu’il se trouvait dans le tunnel menant aux vestiaires, M. Gerard Piqué Bernabéu s’est approché du premier arbitre assistant de manière agressive, criant et pointant son index vers lui à quelques centimètres de son visage , répétant à plusieurs reprises : « C’est un vol historique » et « Je vais poster ça sur Twitter » , indique l’arbitre de la rencontre dans son rapport.…

CT pour SOFOOT.com