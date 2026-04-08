Une grève à l'approche de la Coupe du monde ?

Attention au départ. Selon Reuters , un syndicat représentant environ 2000 employés de la restauration au SoFi Stadium, qui accueillera notamment des rencontres du groupe des Etats-Unis, a déclaré lundi qu’il exigeait de la FIFA qu’elle empêche l’agence américaine de l’immigration et des douanes (ICE) d’intervenir dans le cadre de la Coupe du monde à Los Angeles. Le syndicat a également fait peser une menace de grève si les préoccupations des travailleurs n’étaient pas prises en compte.

La contestation de l’ICE au coeur des préocupations

Au coeur des contestations : l’absence de convention collective pour les cuisiniers , les serveurs et les barmans du site d’Inglewood. Face à cette préoccupation, le syndicat Unite Here Local 11 a alerté l’instance du football mondial sur trois facteurs : un engagement public garantissant que l’ICE et la police des frontières ne joueront aucun rôle dans le tournoi, la protection des emplois syndiqués et des conditions de travail, ainsi que le soutien à la mise en place de logements abordables pour les employés du secteur de l’hôtellerie et de la restauration.…

LB pour SOFOOT.com