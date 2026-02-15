Nouveau record pour Claude Puel

C’est dans les vieux pots qu’on fait les meilleures confitures. Alors qu’il s’apprête à diriger son 658 e match de Ligue 1 ce dimanche soir, Claude Puel va devenir le troisième entraîneur le plus capé du championnat hexagonal en rejoignant Albert Batteux.

658 matchs avec cinq clubs différents

Sa carrière d’entraîneur l’a mené dans tous les coins de France, en passant par Monaco où il a évolué 17 ans comme joueur professionnel, Lille, l’OL ou encore Saint-Étienne, c’est bien avec Nice que le Castrais va entrer un peu plus dans la légende du football tricolore. De retour avec les Aiglons qu’il a coaché entre 2019 et 2021, Puel continue de tenter de redresser la barre, Nice est actuellement 14 e de Ligue 1.…

LB pour SOFOOT.com